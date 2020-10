En la primera de sus publicaciones, el exfutbolista compartió un video en el que se dice que la detención del exsenador fue “producto de elaborados montajes” y se celebra porque “por fin se hizo justicia” este sábado con la orden de libertad inmediata concedida a Álvaro Uribe por la jueza 30 de garantías de Bogotá.

Luego, el ‘Tino’ Asprilla publicó, también en Twitter, la imagen de la campaña presidencial de Uribe en 2002 y la acompañó con la frase “Latín American HERO”, en alusión al mensaje con el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al exmandatario.

Dichas publicaciones, además de obtener miles de retuits y ‘me gusta’, así como varios mensajes de aprobación, también recibieron una gran cantidad de críticas, algunas de las cuales contestó el exdelantero de la Selección Colombia.

Yo no apoyo a los que posan de Santos🤘🏿 https://t.co/cXElP1aa5d

Y mi opinión y criterio no se mercadea. Saludo Andrés🤘🏿 https://t.co/v1gziXqzUZ

Es mi humilde opinión, no pretendo ser político; solo que es bueno documentarse, no creer todo lo que dicen los fans del odio y lo ilegal. https://t.co/f2GAwKGGjH

Sobre el mismo tema, el ‘Tino’ también comentó un mensaje del senador Gustavo Petro, con quien hace un año tuvo un fuerte cruce de trinos también por el apoyo demostrado a Uribe.

Asprilla, quien siempre se ha mostrado muy activo en sus redes sociales para hablar de política, también recibió cientos de críticas en Twitter y fue tendencia el viernes en esa plataforma por una entrevista concedida ese día al programa ‘Vicky en Semana’, conducido por Vicky Dávila.

“Me preocupan los jóvenes porque creen que con la violencia van a arreglar el mundo y eso no es así. Me preocupa cuando veo que queman CAI, que matan policías, no creo que ese sea el camino, están equivocados”, dijo el exgoleador de la Selección Colombia, en el diálogo con revista Semana, sobre las jornadas de protesta contra el abuso policial que se presentaron el mes pasado.