Donald Trump hizo este sábado su primera aparición en acto público desde que dio positivo por coronavirus ante un grupo de personas en la Casa Blanca y también aprovechó para publicar este trino en que le dice a Uribe: “Felicitaciones al expresidente Álvaro Uribe Vélez, un héroe, ganador de la medalla de la libertad, un aliado de nuestro país en la lucha contra el castro-chavismo. Siempre defenderé a nuestros amigos colombianos”.

Congratulations to former President @AlvaroUribeVel, a hero, former recipient of the Presidential Medal of Freedom and an ally of our Country in the fight against CASTRO-CHAVISMO! I will always stand with our Colombian friends!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2020