En una entrevista con la agencia Efe, ‘Timochenko’ se refirió a los disidentes y desertores del proceso que hacen presencia, por ejemplo, en la región del Catatumbo, zona en la que él estuvo cuando comandaba el frente 33:

“Les mueve la plata fácil. No la vida fácil, porque tampoco es una vida fácil. La plata fácil, no hacer el esfuerzo, gente que se asustó, algunos de ellos, cuando vieron que esto era complicado. Que tal vez no creía”.