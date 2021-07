Con el pasar de las horas, se van conociendo más detalles del accidente de tránsito en el que murió Julián Gómez, el niño ciclista que hace dos años conmovió al país con sus lágrimas de felicidad por el título de Egan Bernal en el Tour de Francia 2019. El menor, de 13 años, estaba entrenando junto a un tío y su abuelo, y fue arrollado por una tractomula.

El tío del pequeño aseguró esta mañana que el conductor de la mula acosó con su pito a Julián y su abuelo, y que pocos segundos después de que se diera el accidente se bajó del vehículo a confrontarlos. Sobre el mediodía, Noticias RCN mostró un video de los segundos previos al fatídico momento en el que el niño pierde la vida.

La grabación muestra el momento exacto en el que Julián pasa por al lado de la tractomula. El tío le dijo a ese noticiero que el pequeño perdió el equilibrio y terminó debajo de las ruedas del vehículo de carga. En ese coinciden un par de personas que vieron directamente el accidente.

Los testigos señalaron que un tubo que sobresale de esa parte de la carretera fue el responsable de que el niño perdiera el equilibrio. Un comerciante que trabaja a pocos metros del lugar del fatídico accidente le dijo a Noticias RCN: “Todo el tiempo se caen ciclistas, sobre todo por ese tubo. Ese tubo que está ahí es un jabón. Todos los días, todo el tiempo”.

Por su parte, una mujer que vende jugos y vio este domingo el accidente en el murió Julián habló al respecto con La FM y se unió a la versión de que el tubo hizo que el niño se fuera al piso. “El niño voltea a ver a dónde viene el abuelo. Cuando voltea otra vez la vista hacia el frente, hay un tubo sobre la vía que hizo que el niño con la bicicleta rebotara. El señor de la tractomula no pudo girar hacia el otro lado porque venía otra mula, no pudo esquivarlo”, declaró la vendedora.

Lee También

La mujer también reclamó que las autoridades de tránsito no tomen cartas en el asunto en esa parte de la carretera, a pesar de que son continuos los accidentes allí. “Tenía que pasar esto para que hicieran algo. Ahora sí están limpiando, tomando fotos, ahora sí quieren ayudar. La idea es que no tenga que ocurrir eso. Acá han ocurrido demasiados accidentes por culpa de ese tubo. Uno les dice, intenta que arreglen eso y no prestan atención”, concluyó ella.

Esta mañana fue dejado en libertad el conductor de la tractomula y las autoridades continuarán sus investigaciones para determinar si es merecedor de un castigo penal.

A continuación, el relato que entregó una de las personas que vio el accidente: