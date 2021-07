Colombia se estremeció con el fallecimiento de este menor de edad que murió luego de un accidente de tránsito en la vía que conduce de Zipaquirá a Chía, en Cundinamarca.

Julián Esteban se hizo famoso en el país y en el mundo por su imagen al ver campeón a Egan Bernal en el Tour de Francia, pues su sueño era poder ser como el ciclista zipaquireño que recientemente se coronó campeón del Giro de Italia.

Guillermo Caicedo, tío del niño, habló en Noticias Caracol sobre cómo fue el accidente y culpó al conductor del vehículo por no respetar las normas y hacer maniobras peligrosas cerca del andén.

“Fue un caso de intolerancia de los conductores con los ciclistas. El conductor de la mula nos empezó a acosar con las cornetas y a arrimarnos demasiado la mula. Nosotros íbamos en fila india”, dijo el hombre.

Guillermo no se dio cuenta del momento exacto en el que su sobrino murió, pero sí contó que el conductor de este vehículo de carga había cometido temerarias acciones que ponían en riesgo la vida de los ciclistas.

“No me di cuenta en qué momento trastrabillo mi nieto. No me di cuenta cómo se fue entre las llantas de la mula. Cuando miré el ya estaba ahí. Él (conductor) empezó a sonar las cornetas no sé para qué porque nosotros íbamos en fila india y por la berma. Él iba peleando con ciclistas. Nos arrimó tanto la mula que el niño se puso nervioso y se descontroló, creo yo”, dijo el hombre que no salía seguido con el menor de edad, pero que sí estaba interesado en su gusto por el ciclismo.

Además, dice él, una prueba de que el conductor no estaba respetando la vía es que “no había un metro de distancia entre el andén y la mula”.

“Este señor no tenía ganas de matarlo, pero las circunstancias lo llevaron a eso por pura intolerancia”, esa fue una de las reflexiones que hizo Guillermo Caicedo, quien se mostró afligido por el fallecimiento del niño.

Él, quien también es muy amante del ciclismo como siento de colombiano, pidió que los conductores sean muy prudentes al ver ciclistas en la vía, pues son los más débiles e indefensos en la vía.

“El llamado es a la tolerancia con los ciclistas. La gente no ha entendido que los ciclistas de alto rendimiento no pueden entrenar en la ciclovía porque esas no están diseñadas para esa clase de entrenamientos. Nos toca por las calles y hay que tener paciencia, no agredirnos de esa forma”, expresó este hombre que hoy lamenta la muerte de su familiar.

Esta es la entrevista completa de Guillermo Caicedo, tío de Julián Esteban Gómez: