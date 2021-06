A Nairo Quintana no le fue tan bien en la etapa 5 del Tour de Francia, pero él continúa con su discurso de no pelear por la clasificación general sino por una de las etapas de montaña.

Aún queda un día más de competencia sin montañas altas y luego comenzará poco a poco a subir la altimetría hasta que el viernes llegarán los premios de segunda categoría y el sábado los de primera.

Nairo Quintana, quien tuvo un rendimiento no tan bueno hoy, se mostró seguro por lo que viene porque desea que llegue el día en el que pueda mostrar que el tiempo de preparación, y la compañía que le hace el Arkea, ha dado frutos.

“El fin de semana viene la montaña. El objetivo es que el equipo gane una etapa en el Tour de Francia y haremos todo lo posible para que eso suceda”, señaló el boyacense en una declaraciones compartidas por la cuenta de Twitter del Arkea.

¿Cómo le fue a Nairo Quintana hoy?

La contrarreloj siempre ha sido uno de lo desafíos difíciles para Nairo Quintana y esta primera del Tour de Francia 2021 no fue la excepción. En esta primera prueba de fuego, el objetivo del colombiano era no perder mucho tiempo en la general, aunque él asegura que ese no es su prioridad.

Nairo los 27 kilómetros en 34’36” y perdió 2’45” con relación al líder, Mathieu van der Poel, y a 2’37” respecto a Pogacar, uno de los candidatos para ganar el Tour de Francia.

Eso tuvo como consecuencia que Nairo Quintana cayera 10 puestos en la clasificación general. En el inicio del día estaba en la casilla 8 a 40 segundos del líder y al final de la jornada quedó en la posición 18, a 2’45″.

Por ahora, el boyacense cumple con ir jornada a jornada en el Tour de Francia, mientras que Rigoberto Urán sí esta guerreando fuertemente por estar en las primeras posiciones de la clasificación general.