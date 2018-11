“No hubiera dejado nada que pusiera en riesgo a algún miembro su familia, lo habría hecho en privado y mucho menos hubiera esperado la muerte desnudo, en el baño”, dijo a la revista María Carolina Pizano para despejar la teoría de un presunto suicidio de su padre con cianuro.

“Él era sumamente meticuloso y pudoroso y no hubiera permitido nunca eso”, añadió la joven de 25 años que no imaginó que su hermano, Alejandro, falleciera después de tomar agua de una botella que encontró en el escritorio de su padre.

La viuda de Pizano, Inés Elvira Ponce de León, relató a la revista que su esposo estaba sumido en la depresión, las deudas, el miedo, la frustración, el abandono de sus amigos cercanos y que “pensaba que en cualquier momento algo le podía pasar o que la Fiscalía lo iba a detener”.

“Yo no voy a pasar por esa injusticia y no voy a permitir que mi nombre ni mucho menos mi familia pasen por una vergüenza y un deshonor. Antes de que eso ocurra, de que el CTI venga por mí, me pego un tiro”, habría dicho Pizano, según Semana, en medio del desespero.