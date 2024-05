Este lunes 20 de mayo hubo un debate de control político en el Congreso en donde tanto Jaramillo como Marín se excusaron y aceptaron que el modelo no está funcionando y no es lo que el presidente y el Gobierno tenían planteado. El problema tiene que ver directamente con que se le cancelaron contratos a prestadores anteriores que no continuaron entregando los servicios y los medicamentos y sin nuevos contratos los maestros no fueron atendidos por los hospitales en donde antes les garantizaban servicios. Hasta ahora no hay claridad sobre cómo se superará la crisis.