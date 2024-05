Por: El Espectador

Desde el primero de mayo entró en operación el nuevo sistema de salud del magisterio, el cual se encarga de la atención de más de 800 mil personas. Este nuevo modelo, que tiene como objetivo principal eliminar a los operadores y ampliar la red de clínicas y hospitales que atiende a los maestros, no comenzó como lo esperaban actores como el Ministerio de Salud, quien ayudó a estructurar el nuevo modelo.

En el debate adelantado este lunes en la Comisión VI del Senado, el ministro Jaramillo se refirió al actual del sistema del magisterio: “Hay unos desafíos que ha encontrado el modelo, la red está fragmentada y no responde a las necesidades de los docentes o sus beneficiarios, no hay un sistema de información unificado porque los contratistas operaban aparte. No existe un sistema de seguridad y salud en el trabajo”, dijo. Luego aseguró que a pesar de que su cartera asesoró la construcción del nuevo modelo, sus comentarios técnicos en la operación no fueron tenidos en cuenta.

Al debate también fueron citados el Ministerio de Educación, la Fiduprevisora y algunos entes de control como la Procuraduría. Uno de los temas centrales de discusión, que también ha sido una de las críticas más recurrente de los maestros en redes sociales, es la oferta de IPS que se ha inscrito a la red de salud del magisterio.

El debate sirvió para que se conocieran algunas cifras interesantes al respecto. Por ejemplo, según Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora, se han recibido miles de cartas de intenciones de IPS que quieren participar del modelo, “que hemos ido aceptando de manera escalonada”. Al corte de día de ayer, de las poco más de 12.790 IPS registradas en el país, 6.565 ya hacen parte de la red del Fomag, dijo Marín.

Estas últimas cifras significan, según la Fiduprevisora, en red primaria ya hay un 94 % de cobertura en todo el territorio nacional. “Es decir, el riesgo de vida está absolutamente cubierto”, señaló Marín.

Minsalud culpa a Fiduprevisora de fallas en nuevo sistema de salud del magisterio

Sin embargo, esa no es la opinión de personas como el ministro de salud y la ministra de educación, Aurora Vergara. “El modelo es completamente diferente a lo que se ha hecho hasta hoy. (…) Nos reunimos con ACESI (Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos), con las cooperativas y hoy no hay contratada ninguna cooperativa”, criticó Jaramillo.

“Hoy apenas está en posibilidades que se contrate la red pública, mientras todas las privadas sí están contratadas. Era un modelo abierto, porque aquí lo que pasó es que volvimos a quedar en el mismo sitio. Todo el nivel primario lo contrataron con los mismos”, sentenció.

“Eso no fue lo que Salud proyectó, lo que le vendimos a los maestros y los maestros aceptaron”, agregó el jefe de la cartera de Salud. Aurora Vergara, ministra de educación, fue igual de crítica: “Es inaceptable que las familias y los maestros con enfermedades crónicas estén en una incertidumbre de quién les debe atender y eso no puede estar ocurriendo”, sentenció la ministra, por su lado.

Para ambos funcionarios, el modelo no se está cumpliendo como se ideó y la responsable de los fallos, al menos en esta etapa, ha sido la Fiduprevisotora.

Esta es una fiducia de la que el Estado es el socio mayoritario. En el nuevo modelo, es la encargada de abrir una convocatoria pública, recibir la carta de intención de los interesados y, luego, revisar si cumple con los requisitos, contratar las clínicas y hospitales de la red. “Absolutamente todo lo ha decidido el señor Marín (presidente de la Fiduprevisora) con sus amigos y su gente. Aquí sí se trabajó, pero internamente hay agentes que querían dinamitar esto, y lo han logrado”, aseguró el ministro de salud, Jaramillo.

La primera parte de este debate ya se había llevado a cabo el 15 de mayo (día del maestro) y allí la senadora citante, Sandra Yaneth Jaimes Cruz , comenzó su intervención contando los casos que habían llegado hasta su despacho, como el de una docente que tenía una cita con anestesiología programada para el 10 de mayo, con el propósito de poder someterse a una resección de tumor retroperitoneal. Pero, cuenta la maestra, “solo me entregan una hoja y que la debo enviar escaneada a un correo. A ese mismo correo ya había enviado desde el 6 de mayo mi historia clínica y hoy no tengo respuesta”.

A los ojos de Vergara, estas situaciones no se deberían presentar porque entidades, como la Fiduprevisora, llevan décadas atendiendo a esos pacientes y, las IPS, todavía tienen cuatro meses para liquidar sus contratos. Por eso, advierte, “aún deben rendirle cuentas a la Fiduprevisora y al país del porqué están poniendo en riesgo a estas familias”. “No estoy dispuesta a tolerar la negligencia de nadie”, sentencia.

Presidente de Fiduprevisora se defiende de ataque de Minsalud

Sin embargo, Marín defendió la gestión de su entidad y, de hecho, pidió que cualquier denuncia que se presente, se presente con pruebas para no afectar la entidad y generar “pánico económico”. Luego, entregó algunos detalles del proceso de contratación y explicó que “todo el primer nivel se capitó con las instrucciones dadas por el consejo directivo, también atendiendo al riesgo financiero que se tiene que tener, porque el Fomag como un fondo tienen unos recursos que son finitos y que son de los docentes”.

También contó que en los últimos cuatro años el Fomag pagó $ 1,3 billones en solo laudos y, de esos, $ 256 mil millones hacían parte de intereses moratorios, por no pagar rápido las contingencias. Por eso, resaltó la importancia de saldar esas deudas antes de empezar a contratar. Otro de los problemas de los que habló Marín fue de los relacionados con la entrega de los medicamentos y señaló que vienen operando Ramedicas, Farmar y Ecosalud y que han revisado varias opciones para distribuir sin intermediación. Entre las opciones, dijo, están en negociaciones con Drogas La Rebaja, Unidrogas, Cruz Verde y Copidrogas. Además, aseguró que siguen en “reuniones para evaluar cooperativas de hospitales, que están en 20 de 32 departamentos”.

