El Gobierno Nacional volvió a ser blanco de críticas, pero esta vez por una filtración de unos audios que duran cerca de 3 horas en los que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reconoce caos en el nuevo sistema de salud para los maestros, que fue recientemente implementado, según reveló Blu Radio.

La grabación de dicha reunión se hizo el pasado 7 de mayo en uno de los comités, en los que participó Mauricio Marín, presidente de Fiduprevisora, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo y otros altos cargos del Gobierno Nacional.

En resumidas cuentas, lo que dice el ministro es que reconoce el caos que hay en el nuevo modelo de salud de los maestros y dice que hay que dispensar los medicamentos sí o sí, pero fue ahí donde se desató la discusión con Marín, ya que Jaramillo ordenó repartir en todo lado: IPS y hasta almacenes de cadena para solucionar el problema pronto.

“Yo si he encontrado que desafortunadamente este modelo que nosotros planteamos, que se lo vendimos nosotros […] no se ha cumplido en la práctica”, mencionó.

A lo que el presidente de la Fiduprevisora le contestó que la orden del presidente Gustavo Petro fue que no se podía hacer eso con las IPS, por lo menos en los próximos seis meses.

Ante esa afirmación, Jaramillo dice que “no importa y que después le hacemos caso al presidente, después solucionamos”. Incluso, asegura que también se dispense medicamentos a drogas La Rebaja, recientemente intervenida.

Sumado a eso, en otro audio divulgado por la emisora, el ministro Jaramillo dice que hay que autorizar todas las operaciones para solucionar los problemas, argumentando que hay plata de sobra para hacerlo: “Tenemos problemas con medicamentos, solucionemos, fácil. Dispensen con todos los dispensadores, hablen con Giovanny [abogado de Fecode] para que comience a repartir la droga, los medicamentos”.

A toda esta discusión se le sumó el cara a cara del ministro con Marín el pasado lunes en el Congreso, pues se reveló otro audio en el que Jaramillo lo advierte con lo que podría pasar con las decisiones.

“Ni le voy a echar la culpa, ni usted me la va a echar, pero doctor Mauricio [Marín], usted arrancó por ahí, yo vengo abierto y toda la cosa, pero no que entonces que es que desafortunadamente la culpa es un tarifario del ministerio que no nos lo aceptan. A mí no me gusta que queden los cabos sueltos”.

