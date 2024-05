La grave situación de orden público que vive el suroccidente de Colombia, particularmente los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, retrotrajo al país a hace dos décadas, cuando las tomas de pueblos por parte de las guerrillas era el pan de cada día. Ante esto, el presidente Gustavo Petro viene haciendo varios anuncios que, en la práctica, no ofrecen hasta ahora un resultado concreto diferente al envalentonamiento de los grupos armados ilegales. Simultáneamente, el jefe de Estado no deja de opinar sobre situaciones internacionales, lo que viene provocando la sensación de que no se ocupa, como debiera, del desorden en casa.

En el Cauca, las estructuras de diferentes dimensiones ‘Jaime Martínez’, ‘Dagoberto Ramos’ y ‘Jacobo Arenas’ de las disidencias de las Farc ‘Estado Mayor Central’ (Emc) han venido golpeando desde el año pasado (y así lo advirtió la Defensoría del Pueblo) a municipios como Buenos Aires, Santander de Quilichao, Suárez, Cajibío, Miranda, Corinto, Caloto, Guachené, Toribío, Jambaló y Caldono. El ataque más reciente fue contra la estación de Policía de Morales, que dejó dos uniformados y un civil muertos.

De inmediato, el presidente Petro escribió en su cuenta de X un escueto trino: “La ofensiva contra el EMC en el Cauca es total”. Esto, como preámbulo a un consejo de seguridad que se llevó a cabo para evaluar la situación de orden público y tomar las medidas pertinentes. En todo caso, el avance del Emc parece incontenible, más notorio, entre otras cosas, por la inoperancia a la que se han visto sometidas las Fuerzas Armadas y la falta de mantenimiento de la flotilla de helicópteros rusos, una de las capacidades más determinantes en el conflicto colombiano.

En cambio, al mandatario se le ha notado más activo en esa misma red social en relación con asuntos internacionales. En el capítulo más reciente, se ha venido pronunciando sobre la orden del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de detener al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el cabecilla de Hamás, Yahya Sinwar, por el conflicto que desató el grupo islamista palestino y que viene desangrando a la Franja De Gaza. “Colombia saluda las medidas de la CPI sobre la tragedia en Gaza”, escribió en X.

Este martes, el jefe de Estado colombiano volvió a referirse a Israel, pero involucró a más actores en su trino, incluso aludió a la revista Semana. “La orden internacional de arresto contra el genocida Netanyahu debe cumplirse. A quien están atacando no es a Palestina, es a la democracia y a la humanidad. El congreso del partido español Vox ha reunido a todas las fuerzas retardatarias hispanas para alinearlas en su lucha contra la democracia”.

Después, en el tono apocalíptico que lo caracteriza, con el cual apela a infundir miedo para darles peso a sus argumentos, escribió: “La guerra cognitiva de hoy, liderada en Colombia por una revista bien conocida, es el centro de un ataque contra la democracia que de perderse nos llevara a la barbarie. El derecho internacional, incluido sus órganos dd [sic] justicia, debe ser defendido y profundizado. Es el acumulado de la civilización humana. Sin él, solo se impondrá la ley del más fuerte y bruto: la ley de los nazis”.

No pasó mucho tiempo para que al presidente Petro le recordaran lo que él dijo del entonces presidente Iván Duque cuando se refirió al otro conflicto que capta la atención del mundo. “¿Qué hace Duque metido en Ucrania y Rusia cuando debe resolver la guerra en Arauca?”, se preguntó Petro. Hoy la guerra en Cauuca interpela al presidente Petro.

En la misma red social que usa el mandatario como su órgano oficial de difusión y propaganda, el concejal de Bogotá por el Centro Democrático Papo Amín le reclama: “Tanta preocupación por los conflictos internacionales cuando el país que usted preside está completamente desbordado en violencia y sangre. Hay que voltear a mirar lo que pasa en el Cauca Presidente @petrogustavo. Primero resolver los problemas internos antes que nada”.

Independientemente de que Amín sea de un partido de oposición al Gobierno, es claro que un importante número de colombianos le reclama al mandatario poner su mirada en las regiones del país que hoy están evidentemente bajo fuego. Cada vez resulta menos sostenible la idea de que todo está bien en Colombia, que el orden público es normal. El sentimiento común es que la violencia sigue campeando en los territorios, y la solución debe buscarse acá mismo y no allende las fronteras.

