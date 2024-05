Por: El Colombiano

Según el último sondeo Opinómetro de Datexco, divulgado este lunes, un 62 % de los encuestados raja al jefe de Estado, mientras que el 31 % aprueba su gestión en la Casa de Nariño.

La encuesta, contratada por la emisora W Radio, indica que, frente a la semana pasada, la desaprobación bajó un punto al pasar del 63 % al 62 %, mientras que el respaldo al mandatario se mantiene en el 31 %. Sin embargo, en lo que respecta al último mes, según la encuesta, la aprobación ha ido bajando del 39 % al 31 %.

En la región Pacífica (Cali, Palmira, Pasto, y Popayán), con el 76 %, se mantiene el mayor porcentaje de personas que rechazan la gestión del presidente, seguida por Bogotá (66 %) y la región central (60 %), que abarca ciudades como Medellín, Bello, Florencia, Ibagué, Manizales, Armenia, Neiva y Pereira

Por otro parte, las mayores tasas de aprobación se presentan en la región oriental (40 %), que concentra ciudades como Bucaramanga, Cúcuta, Facatativá, Floridablanca, Girón, Soacha o Villavicencio.

Adicionalmente, consultados sobre la calidad del servicio de salud ante las intervenciones y medidas adoptadas por el Gobierno frente a las EPS, 49 % manifestó que permanece igual, 37 % dijo que empeoró y 11 % reportó mejorías. Un 2 % aseguró no saber y un 1 % no respondió.

Por otro lado, tras el anuncio del presidente Gustavo Petro frente al Acuerdo de Paz con las Farc, quien la semana pasada aseguró que denunciará ante la ONU que el Estado colombiano no ha querido cumplir lo pactado, un 53 % se mostró en desacuerdo con dicha declaración, mientras que un 33 % respaldó la denuncia. Además, 10 % dijo no saber y 4 % no respondió.

Finalmente, ante la eventual investigación que abriría el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña Petro por supuesta violación de topes electorales, el Opinómetro consultó si ese organismo llevaría a cabo una investigación justa y objetiva: 67 % no confió en el CNE y apenas un 20 % sí dijo que confiaría en la autoridad electoral.

Ficha técnica de encuesta Opinómetro de Datexco sobre aprobación de Petro a mayo de 2024

Nombre del proyecto de investigación: OPINÓMETRO COLOMBIA. Firma Encuestadora: DATEXCO COMPANY S.A – OPINÓMETRO. Fechas de recolección: 16 al 17 de Mayo de 2024. Persona natural o jurídica que la realizó: DATEXCO COMPANY S.A – OPINÓMETRO. Persona natural o jurídica que la encomendó: La W. Fuente de financiación: La W Radio. Universo poblacional: total de la población colombiana mayor de 18 años de edad. Grupo objetivo: hombres y mujeres mayores de 18 años de edad en las regiones del alcance del estudio. Tipo de muestra: muestreo Multietápico. Técnica utilizada para la selección de la muestra: selección aleatoria de números telefónicos sobre series telefónicas RDD (Random Digital Dialing) en las regiones del alcance del estudio. Ponderación: muestra ponderada tamaño poblacional, por género y edad (Fuente: Dane Censo 2018) proyectado, nivel socioeconómico. Marco Muestral: base de datos de las series telefónicas de las ciudades seleccionadas dentro de las regiones del alcance del estudio. Tamaño de la muestra: 700 Encuestas telefónicas. Universo Geográfico: municipios: Bogotá, D.C. (Considerada como región por su tamaño poblacional), Región Caribe: Barranquilla, Cartagena, Montería, Santa Marta, Sincelejo, Soledad, Valledupar, Región Central: Armenia, Bello, Florencia, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Pereira Región Oriental: Bucaramanga, Cúcuta, Facatativá, Floridablanca, Girón, Soacha, Villavicencio, Región Pacifica: Cali, Palmira, Pasto, y Popayán (en la gráfica por regiones se detalla el tamaño de la muestra por región) Técnica de recolección: encuesta telefónica en hogares. Personajes por quienes se indagó: Gustavo Petro. Margen de error y confiabilidad (Precisión): se observa un margen de error estándar relativo de 3,7 % para proporciones con fenómeno de ocurrencia de 50 % y con nivel de confianza 95 % . Temas de estudio: Calidad del servicio de salud, Acuerdo de Paz con las Farc, investigación sobre la campaña del presidente Petro, sentimiento de la situación actual. Preguntas concretas que se formularon: ver las preguntas en los capítulos “Político y electorales”. Fecha de entrega del informe: 19 de Mayo de 2024.

