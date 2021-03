green

“Queremos agradecer desde el corazón a todos los que se han preocupado con nosotros por nuestro querido Stefano Landucci”, escribió en su cuenta de Facebook Inés Elvira Martínez, madre del joven.

La madre de Landucci ya había dado un parte de tranquilidad, este lunes, cuando comentó en esa red social que los indicios apuntaban a que su hijo estaba sano y salvo en esa ciudad del llano tras haber dejado Bogotá.

“Hay un indicio de que pudo haber salido de viaje, lo que nos da algo de tranquilidad que queremos compartir con ustedes”, indicó la mujer en ese momento, en un ‘post’ público de Facebook.

Esa publicación estaba acompañada de una imagen de ella con Stefano Landucci, como se puede ver a continuación:

Stefano Landucci llegó a Villavicencio en Uber

En cuanto al hallazgo, las autoridades, citadas por El Tiempo, constataron que Stefano llegó hasta Villavicencio en un Uber y que manifestó que se había ido de Bogotá con la intención de buscar un trabajo en la capital del Meta.

“Él salió de su casa a las 5 de la tarde del viernes (26 de febrero) y no ha regresado. Salió a hacer una vuelta, quedó de regresar a comer y no volvió”, detalló el pasado 28 de febrero la familia de Stefano Landucci, en diálogo con Pulzo.

Por medio de redes sociales, los allegados del hombre dijeron que lo vieron salir de su hogar en la calle 103 con carrera 23 (norte de Bogotá), pero que se quedaron esperando su regreso horas más tarde.

“Lo que nos preocupa es que no le dijo nada a nadie, no contesta su celular y pues eso no es normal para nosotros”, manifestó Martínez luego de conocer la noticia de la desaparición de Stefano, quien ya fue hallado sano y salvo en Villavicencio.

Esta era la publicación con la que la familia de Stefano pedía ayuda para encontrarlo, cuando estaba desaparecido: