Dos posibles conjeturas de los hechos fueron aportadas por la familia de Stefano, quien dijo a sus allegados que iba a hacer una vuelta, salió de su hogar y nunca volvió.

Varios familiares del hombre dijeron, a El Tiempo, que tienen dos hipótesis sobre lo que pudo haber pasado.

La primera es que él se habría ido de viaje (afuera de Bogotá) sin haber avisado. Esta versión fue aportada por Elsa Landucci, tía del joven, quien en ese medio contó que al revisar la habitación de Stefano se encontró con que faltaban varias piezas de ropa y una maleta.

Sin embargo, la madre del hombre desaparecido agregó que esto sería muy extraño, ya que no sería un comportamiento normal de él; a lo que se sumaría el hecho de que no responde su celular.

“Lo que nos preocupa es que no le dijo nada a nadie, no contesta su celular y pues eso no es normal para nosotros”, manifestó Elvira Martínez, mamá del joven, en ese medio.