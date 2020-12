green

El periodista indagó, de entrada, sobre la expulsión de 2 diplomáticos rusos por un supuesto caso de espionaje. Al tratarse de un tema de seguridad nacional, acudió al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

El director de La W le consultó al funcionario sobre los alcances de la inteligencia nacional para llegar a esa determinación, pero no encontró respuesta por parte de su entrevistado.

Si bien Trujillo dijo que entendía el interés que despierta el caso, más cuando Rusia devolvió la acción, sostuvo que no le podía dar información ya que ese caso es competencia de las relaciones exteriores de Colombia.

“Este es un tema que debe ser tratado por la señora canciller [Claudia Blum], razón por la cual yo prefiero no referirme a este tema. […] No acostumbro a invadir las esferas de competencia de mis colegas”, dijo Trujillo.

‘Julito’ vio que no encontraría respuestas sobre el caso de espionaje ruso

Ante la respuesta del ministro, Julio Sánchez Cristo, entre risas, dijo que “con la señora canciller no hay ni audio ni video. No sabemos si nos quiere, si no nos quiere. No sabemos nada”.

Luego dijo a sus compañeros de mesa: “A mí me fue, como dice Alberto [Casas], picho”. Me mandaron para la Cancillería”.

Carlos Holmes Trujillo tampoco quiso hablar de su posible candidatura a la Presidencia

En La W trataron de sacar información sobre otro tema, pero tampoco les fue muy bien. Le preguntaron al ministro de Defensa sobre una candidatura a las elecciones de 2022, ante algunos rumores. No hubo respuesta.

Sánchez dio por sentado que Trujillo va a renunciar a su cartera para ser candidato, pero el ministro solo dijo que hay que esperar.

No obstante, en la mesa dieron como plazo un periodo de 3 meses. A más tardar en marzo, Carlos Holmes Trujillo estaría saliendo del gabinete ministerial, apuntó el medio.