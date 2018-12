Simón Vélez habló con el periodista Gustavo Gómez, de La Luciérnaga de Caracol Radio, y allí dejó claro que él en ningún momento le prestó dinero para financiar campañas del hoy senador Gustavo Petro.

No obstante, el arquitecto reconoció que sí colaboró convenciendo a sus amigos para que aportaran dinero a Petro.

“Nunca le di dinero, pero colaboré diciéndoles a los amigos que le aportaran. No le puedo decir cuánto, porque no soy tesorero de campañas. He tenido amigos oligarcas de todas las condiciones y en elecciones les recuerdo la necesidad de apoyar también a la oposición, como garantía de una democracia fuerte”, aseguró Vélez en la entrevista.

Preguntado sobre por qué decidió apoyar a Petro, Vélez confesó que si lo hizo fue porque en algún momento lo consideró “un gran opositor en sus años de senador. Y eso había que respaldarlo, porque ninguna democracia sobrevive si no hay oposición verdadera”.

“Admiré a Petro y lo sigo admirando. Lo apoyé en sus campañas al senado, la alcaldía y la presidencia”, aseguró Vélez.

Sobre cuál fue su reacción al ver el video de Petro donde recibe fajos de dinero, Vélez dijo que se sintió “indignado” pues cuando fue alcalde de Bogotá Juan Carlos Montes (el que hace la entrega) ya le había comentado a él “sobre la temática del video”. “Pero entonces me negué a verlo”, dijo.

“(Montes) Me dice que Petro lo acaba de “correr” de la Alcaldía y que él le había hecho un video. Le reclamé, le dije que uno no grababa a un amigo así, que eso no se hacía. Me contestó que Petro había sido muy mala persona cuando fueron guerrilleros, y que al amnistiarse y volverse más importante no había apoyado a sus compañeros. Petro debe estar muy berraco con Juan Carlos, pero en el video de Facebook fue muy conciliador, y habla muy bien de él y de mí. Gustavo Petro no es bobo. Incluso pidió perdón y este país lo perdona todo”, aseguró Vélez.

Entre otras cosas, el arquitecto dijo que no recuerda bien de qué fecha es el video, que no guarda dinero en tarros, como dijo Petro, que la hija de Montes no tendría por qué afirmar que él le dio dinero varias veces al político, que “esa plata puede ser el aporte de mucha gente” y que él también le ayudó a Germán Vargas Lleras.

Este es el espacio en donde Gómez cuenta lo que habló con Vélez: