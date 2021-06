En una “autoentrevista” como la del expresidente Iván Duque, imitada también por Gustavo Petro en las que prefiere llamar “alocuciones”, el excandidato presidencial Sergio Fajardo contó que el día de la primera vuelta alcanzó a ilusionarse mientras se daban los primeros resultados.

“Pero después van llegando otros resultados de otras partes y poco a poco se va sintiendo ‘hum, no vamos a ganar’, pero había que esperar. (…) Todo ese esfuerzo y no fue suficiente. No ganamos”, recuerda.