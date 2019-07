green

Sergio Fajardo dijo, en entrevista con Caracol Radio, que Gustavo Petro entró en la dinámica del “todo vale”, pues, tiempo atrás, le pedía que fuera su vicepresidente, y ahora, lo insulta porque considera que el paisa es el responsable de que Iván Duque, pupilo de Álvaro Uribe, ganara las elecciones presidenciales.

“Somos muy distintos, por fortuna. […] Si el senador Petro dice lo que dice de mí, porque además falta leer, y no le pongamos muchos matices; pero él me estaba convocando a mí para que trabajara con él y fuera su vicepresidente, convocado por Twitter, ¿usted se imagina como hubiera sido esto? O si él pensaba lo que piensa de mí, ¿por qué me estaba convocando a ser vicepresidente de Colombia”? Eso no tiene sentido. Eso es una fórmula de la política en la que yo no creo. No creo en el ‘todo vale’ con tal de llegar a algún lugar”, manifestó.

El exalcalde de Medellín, que se postulará a las elecciones presidenciales del 2022 (igual que Petro), aseguró en el medio que es un hombre “tranquilo” y respetuoso porque para es su manera manera de construir la paz.

“No me gusta estar en ese tipo de confrontaciones. Yo no creo que eso agregué nada para el valor de lo que nosotros tenemos que discutir en Colombia. Y yo me he hecho el propósito de tener la serenidad, en primera instancia conmigo como persona, para poder ser parte del liderazgo para transformar a Colombia y dejar atrás la destrucción de la violencia”, dijo.

Finalmente, el paisa dijo que si Petro llegara a respaldar la candidatura de Claudia López para la Alcaldía de Bogotá, él seguiría manteniendo su apoyo a la exsenadora.

El senador también iba a ser parte de la entrevista, pero al congresista se le presentó algo y finalmente no pudo atender la llamada, aseguró el director del programa 6 AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, Gustavo Gómez.