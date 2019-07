En medio de un evento en el que Sergio Fajardo compartió con candidatos a las elecciones regionales de Cúcuta de su movimiento, Compromiso Ciudadano, y dio una conferencia sobre su escuela política, aseguró que “nunca” respondería los insultos de Gustavo Petro con violencia, porque esa no es la manera de construir la paz, declaración que tuiteó Compromiso Ciudadano, y que puso a tuitear al senador.

“Ustedes no me van a ver a mí nunca insultando al Sr. Petro porque me insulta o agrediendo a alguien porque votó por Petro. Eso nunca va a pasar, porque para construir paz tenemos que alejarnos de la rabia, de la mentira y de la violencia”, dijo.