Gustavo Petro publicó en redes sociales su tercera “alocución” sobre el paro nacional, aunque la RAE define alocución así: “Discurso o razonamiento breve por lo común y dirigido por un superior a sus inferiores, secuaces o súbditos”. De hecho, así se denominan, por lo general, las intervenciones de los presidentes en ejercicio.

El senador señaló en la grabación que no está de acuerdo con el uso de la violencia en las protestas, ni con los disturbios, ni con los bloqueos. “La violencia en la manifestación popular crea más daños que soluciones, perjudica más a los pobres que a los ricos, el uso de la barricada genera las condiciones para el asesinato sistemático de decenas de jóvenes de Colombia”, manifestó el congresista.

El mensaje de Petro fue ampliamente comentado en las últimas horas y uno de los actores políticos que se pronunció al respecto luego de ver la ‘alocución’ del exalcalde de Bogotá fue Sergio Fajardo.

El exgobernador de Antioquia consideró que “Petro se fajardió” y publicó un tuit en ese sentido. “Me escribe un amigo y me dice: ‘Petro se fajardió’. Me mandó la ‘tercera alocución’ de Gustavo a la nación. Escuché y sí, efectivamente, parece que Petro se fajardió“, escribió el candidato de la denominada ‘coalición de la esperanza’.

Este se convierte en uno más de los recientes contrapunteos que han protagonizado Fajardo y Petro durante las últimas semanas. Por ejemplo, el pasado fin de semana, el senador hizo cuentas de ganar la presidencia en la primera vuelta y el exgobernador de Antioquia comentó su publicación con ironía. “Si el desastre del uribismo permite que Fajardo pase a segunda vuelta, Fajardo solo podrá ganarme si es prisionero de Uribe. Lo mejor, es que ganemos en primera vuelta”, comentó el congresista en su Twitter, a lo que respondió su contraparte: “Felicitaciones por su puesto asegurado en segunda vuelta”.

Ambos candidatos son los que tienen mayor intención de voto a su favor, según las recientes encuestas publicadas. Petro es primero en todas con amplia diferencia y, de hecho, Fajardo lo felicitó hace un par de semanas por ese favoritismo que tiene entre la gente por estos días.

Este fue el comentario que hizo este miércoles el exgobernador de Antioquia al ver la tercera ‘alocución’ de Petro sobre el paro nacional:

Me escribe un amigo y me dice: “Petro se fajardió”. Me mandó la "tercera alocución" de Gustavo a la Nación. Escuché y sí, 😁, efectivamente parece que "Petro se fajardió". 😎 https://t.co/8cjMhbZQEd

