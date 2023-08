La congresista es una de las integrantes del partido de gobierno que está recorriendo el país para hacer campaña por sus candidatos a las elecciones regionales de octubre. Esta semana llegó a Arauca.

Hoy damos inicio al recorrido por el departamento de #Arauca, escuchando a las comunidades y sus preocupaciones, socializando el balance del primer año legislativo y acompañando a nuestros candidatos del @PactoCol Problemas de inundaciones y erosión de nuestros ríos pic.twitter.com/xrrbNFF1rq — Isabel Cristina Zuleta (@ISAZULETA) August 25, 2023

Desde ese departamento hizo una rueda de prensa en la tocó varios temas, como la controversia en la que está envuelta por su financiación a campañas políticas para estos comicios.

La senadora Isabel Zuleta arremetió contra el diario @elcolombiano y la cadena @BluRadioCo, durante una rueda de prensa del Pacto Histórico en Arauca, este viernes 25 de agosto. Video: Radio Meridiano 70. pic.twitter.com/lkcpGwklAL — Miguel Cardoza Cadenas (@MiguelCardoza) August 25, 2023

Isabel Zuleta relaciona a ganaderos con paramilitares

Sin embargo, el tema que más está generando comentarios es su declaración sobre el gremio ganadero del país y el paramilitarismo.

Un video que tomó el medio regional Meridiano 70 de esa rueda de prensa ya se está viralizando y allí se le escucha decir:

“Aprendí que en este país está relacionado el mundo ganadero con el paramilitarismo. Y hasta que eso no pase, hasta que no seamos capaces de pasar esa doble moral que tenemos de que la carne viene de cualquier lado… no, ¡no! Si viene de ciertos lugares, fue fruto de la guerra y del dolor. Por lo tanto, yo dejé de comer carne ese día que me di cuenta de la relación entre la violencia y el ganado en este país”.

Aunque ella aclara que “eso no quiere decir que esté generalizando a todos los ganaderos”, indicó que sus palabras nacen de una experiencia propia: “Eso es una situación personal, así pasó, se nos robaron en Itüango mil reses y yo desde ese día tomé una decisión”.

Zuleta aseguró que no consume ese alimento por ese contexto sociopolítico, pero que está abierta si la situación cambia: “Ojalá la vida me dé una oportunidad de que este país cambie y yo pueda volver a comer carne, y me sienta tranquila de que lo que estoy consumiendo realmente no está patrocinando ningún grupo ni está cometiendo esas situaciones tan dolorosas que nos tocó vivir en los territorios rurales de Colombia”.

Aquí puede escuchar sus palabras:

Recientemente, la senadora del Pacto Histórico había hablado en el programa ‘Sin carreta’ sobre su alimentación y confirmó que tiene una dieta vegana en la que invierte alrededor de dos y medio millones de pesos mensuales.

En promedio la senadora @ISAZULETA se gasta $2.500.000 en comida, es vegetariana. De esto me sorprende que el progresismo estigmaticé al sector de la ganadería por el tema de la desforestación, desde su privilegio, dirían ellos.😉 pic.twitter.com/iZgCS9YkIB — Isa Mejía (@isamg6) August 24, 2023

Hasta el momento, ningún vocero del gremio ganadero se ha referido a la afirmación de la congresista.