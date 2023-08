El salario de los congresistas es constante tema de discusión en todo Colombia. La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, opinó sobre el tema comparándose con los futbolistas y su propio compañero, el senador Gustavo Bolívar, no dudó en responderle con vehemencia.

Zuleta soltó su opinión en redes sociales sobre el amplio debate del salario de congresistas y los constantes intentos que han pasado por el ente legislativo para bajarlo.

“Este debate es absolutamente necesario para el país, pero no se puede dar con la presión de los medios de comunicación. La labor de los medios es informar, no perseguirnos e incluso amenazarnos. Están mirando quién está aquí, quién se va y cómo va a votar. Eso no es una votación tranquila”, señaló la senadora.

Congresista Isabel Zuleta se comparó con futbolistas para hablar del salario

Zuleta también acudió a compararse con los futbolistas para quejarse sobre la presión para que los congresistas se bajen el salario. “El pueblo reconoce y por eso nadie discuta cuánto vale, cuánto es un salario de un futbolista, por qué le reconoce su esfuerzo. Yo no he visto en los barrios populares que nadie diga: uy, ese futbolista gana mucho. Yo he visto aquí en este Congreso el esfuerzo, la dedicación”, dijo.

Al paso le salió el actual candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, quien le respondió con vehemencia. El exsenador recordó los múltiples intentos que hizo en el Congreso de la República para bajarse el salario junto a sus colegas, los cuales no perseveraron.

“Pueden argumentar lo que quieran, pero que un congresista gane 37,4 veces el salario de un trabajador es una aberración. Cuatro proyectos presenté para bajar el salario y todos se hundieron, porque una vez tienen el cheque en la mano se les olvida el discurso de la desigualdad. La única manera de lograrlo es que no voten por quienes en campaña no se comprometan con esta rebaja”, escribió por medio de sus redes sociales el senador.