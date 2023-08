La Procuraduría de Margarita Cabello tiene en la mira a la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta. El Ministerio Público anunció la apertura de una investigación previa en contra de la congresista, luego de que ella misma confesara que hace donaciones a campañas políticas con su propio salario.

“Yo dedico mi dinero, primero, en pagar las deudas de mi anterior campaña (…) y segundo, lo que voy a hacer es apoyar esos procesos populares a través de las donaciones que puedo hacer a mi partido”, expresó Zuleta en entrevista con El Espectador, aliado de Pulzo.

Las mismas revelaciones las hizo esta en Blu Radio, por lo que la Procuraduría decidió investigar presuntas irregularidades en la financiación de campañas políticas. La confesión de la propia Zuleta coincide con la inscripción de su mamá, Ana María López Calle, al concejo de Ituango (Antioquia), también por el Pacto Histórico.

“Luego de ser consultada sobre si ese hecho no constituía una eventual participación indebida, Zuleta supuestamente afirmó tener facultades para hacer donaciones, al ser un hecho distinto a la prohibición existente sobre la financiación, con lo que según el Ministerio Público pudo incurrir en una falta disciplinaria”, explicó la Procuraduría en un comunicado de prensa.

En diálogo con este diario, la senadora Zuleta señaló que busca que el partido de Gobierno fortalezca su presencia territorial para las próximas elecciones regionales, como el caso de su madre. “Yo quiero apoyar esas candidaturas locales, esas candidaturas de campesinos, camioneros, esas candidaturas que tienen hoy al país con la esperanza de que se pueda algún día hacer el cambio desde lo local”, explicó.

La apertura de la investigación previa y la confesión de la propia senadora Zuleta sobre qué hace con su salario se da en un contexto en el que el salario de los congresistas volvió a la agenda del Congreso. Justamente esta semana, en la plenaria del Senado del pasado 16 de agosto, varios congresistas discutieron si debían bajar sus ganancias.

En medio de la sesión, la senadora del Pacto Histórico lanzó varias afirmaciones polémicas en las que comparó el trabajo de algunos congresistas con el de deportistas de alto rendimiento. “Por qué no se le discute a un futbolista que gana mucho, porque la gente del pueblo, que es distinta a los medios de comunicación y la opinión, reconoce a quién se esfuerza. Yo he visto aquí en este Congreso el esfuerzo y la dedicación. Yo misma he pasado noches enteras leyendo un montón de leyes de la República; tengo la responsabilidad de responder por mi voto”, precisó Zuleta.

La legisladora antioqueña confirmó que respalda las donaciones que hace al Pacto Histórico a través de la Ley Estatutaria 1475 de 2008. “La única forma que tengo de apoyar esos liderazgos es aportando al partido y no a los candidatos de manera particular”, explicó.