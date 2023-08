Durante el debate llevado a cabo este miércoles en el Congreso de la República, en el que se discutió el proyecto de ley que busca la reducción del sueldo de los congresistas del país, dejó algunas declaraciones controversiales.

Una de ellas fue la de la senadora Karina Espinosa —del Partido Liberal—, quien pidió a sus compañeros que le explicaran en cuánto les iba a quedar el sueldo y si valía la pena asistir o no a las plenarias.

Otra de las intervenciones que se viralizó rápidamente fue la de la congresista Isabel Zuleta, quien fue otra de las políticas que se mostró en contra de que les bajen el sueldo, que actualmente supera los 43 millones de pesos.

Qué dijo Isabel Zuleta sobre su reducción de salario

Lo que desató una controversia fue que la senadora del Pacto Histórico comparó su salario con el de los futbolistas, olvidando, quizá, que a ellos les pagan con dineros de empresas privadas y no con impuestos y plata de los ciudadanos.

“¿Por qué no se le discute a un futbolista que gana mucho? Porque la gente del pueblo, que es distinta a los medios de comunicación y la opinión, reconoce a quien se esfuerza”, dijo inicialmente Zuleta.

Isabel Zuleta comparándose con futbolistas para justificar su salario… como si los salarios de los futbolistas fueran decretados y con impuestos Aunque Zuleta sí podría venir siendo la Gerardo Bedoya de la política: jugando sucio contra cualquier rival pic.twitter.com/kUrAvvswSW — David González Escobar (@dgonza97) August 17, 2023

En su apreciación, la senadora mencionó que sus compañeros también se esfuerzan con sus funciones y por lo tanto se les debe reconocer.

“Yo he visto aquí en este Congreso el esfuerzo y la dedicación. Yo misma he pasado noches enteras leyendo un montón de leyes de la República y tengo la responsabilidad de responder por mi voto”, argumentó la congresista.

Teniendo en cuenta que los senadores también tienen trabajo en sus regiones, escuchando a la gente que los eligió, Isabel Zuleta se mostró en contra del proyecto y precisó que, en caso de que se apruebe una reducción de salarios, esto debe ocurrir gracias a una reforma constitucional.

“Hay unos que evidentemente trabajamos más que otros, pero aquí he visto dedicación y responsabilidad para lo que tenemos que hacer, que son las leyes de la República. Por lo tanto, lo que hay que resaltar es esa responsabilidad y ese juicio, y a quien no tenga ese juicio, que no venga y no sea disciplinado, pues que efectivamente su electorado lo sancione”, agregó la integrante del Pacto Histórico.

Respecto a los futbolistas, es importante precisar que ellos tienen que entrenar la mayoría de días de la semana y no solamente estar en los partidos, por lo que deben estar en constante actividad para competir al más alto rendimiento.

Además, sus sueldos obedecen a otras dinámicas del mercado, pues sus salarios (muchos de ellos exorbitantes) responden a su calidad, por qué equipos ha pasado, qué ha logrado en su carrera o qué tanto futuro tiene en ligas competitivas.