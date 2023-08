Isabel Cristina Zuleta les echó el agua sucia a los medios de comunicación por la presión que imprimen a los congresistas y a lo que devengan pues, según ella, “están mirando quién está aquí, quién se va y cómo va a votar”.

(Vea también: Procuraduría investigará a senadora Isabel Zuleta por financiar campañas políticas)

La senadora se comparó con los futbolistas para quejarse sobre la presión para que los congresistas se bajen el salario. “¿Cuánto es un salario de un futbolista? ¿Por qué le reconoce su esfuerzo? Yo no he visto en los barrios populares que nadie diga: uy, ese futbolista gana mucho.”, dijo para desmarcarse de la idea de bajarse el sueldo.

Zuleta, quien había recibido críticas de Gustavo Bolívar por su cuestionada opinión, habló con Juan Diego Alvira en el programa ‘Sin carreta’ y allí comentó qué hace con su salario de congresista.

Para justificar sus argumentos, afirmó que divide su vida entre Bogotá y Medellín y debe costear esos viajes para estar cerca de las comunidades. Comentó además que su trabajo se desarrolla de lunes a domingo, por lo que la población debería respetar y valorar su esfuerzo.

Alvira le preguntó sobre sus gastos en mercado mensual y la senadora afirmó que debía hacer compras para ella, su esposo y sus dos mascotas, aduciendo que en ese rubro los productos son muy caros. Zuleta expresó que “en promedio” se está gastando “2.500.000 de pesos en alimentos” y hasta afirmó que es vegetariana.

La senadora Zuleta entró a comentar que “el arriendo en Bogotá es muy costoso” y que intentó buscar “lo más económico” que encontró en el mercado:

“Pago 4.6 millones de pesos, me dijeron que no era muy costoso. Y eso que estoy en una zona central, no es una zona lujosa”, expresó Zuleta.