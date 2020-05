El congresista del partido de la U defendió tajantemente las peleas de gallo, y aseguró que el Congreso de la República no prohibirá este tipo de espectáculos, sino que por el contrario, los van a regular para que sean un deporte en Colombia. “Quiero que tengan tranquilidad. Estamos convencidos de que esta es una tradición que no se puede tirar al traste”.

Pulgar destacó que además de darles de comer a miles de colombianos, en esta actividad se divierten ricos, pobres y de clase media, por lo que hizo un llamado a que en vez de pensar en “prohibiciones, prohibiciones y más prohibiciones”, le den la oportunidad a estos animales para que demuestren para qué nacen. “Esto no lo enseña el ser humano, ellos pelean por instinto. Nacieron así y mueren así”.

Las declaraciones del senador no les cayeron bien a cientos de usuarios en redes sociales que tildaron al congresista de ignorante y bárbaro, ya que, según ellos, no es justificable que se llenen los bolsillos de algunos a costillas del maltrato animal.

Se TIENEN que morir las peleas de gallos. No más muertos por estos juegos de azar apuesta y tomadas de trago divirtiéndose mientras dos animalitos se maltratan Y MUEREN NO Y NO. Este señor debe irse de senado en el recorte que se va hacer. Piense en la salud necesidades del país

— Alba Nelly (@dfdfaff865144b3) April 30, 2020