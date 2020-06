green

La pequeña habría sido contactada a través de sus redes sociales por una mujer mayor, quien le prometió una oportunidad laboral con buenos ingresos económicos y muchos regalos, informó Noticias Caracol.

Una vez salió de su casa en el barrio Santa Marta de esa localidad de Bogotá, el pasado viernes, nunca regresó, por lo que su mamá alertó a las autoridades, añadió el informativo.

Otra niña del sector relató a Blu Radio que también fue contactada por la banda criminal y le hicieron la misma propuesta de trabajo.

“Dicen que es para ir a acompañar a tipos, pero uno sabe que significa ir a acompañar a los tipos”, narró la menor, en esa emisora.

Ella, en compañía de agentes de la Sijín, fue a una reunión con uno de los sujetos de la banda, con el fin de capturarlo. Sin embargo, el individuo se dio cuenta de la trampa y alertó a sus cómplices, quienes estaban rodeando el lugar, agregó esa frecuencia.

Entre tanto, la mamá de la niña desaparecida clamó por su hija y pidió que no le hagan daño.

“Por favor, que me entreguen a mi hija, que no le hagan mal, porque no saben la falta que nos hace en la casa; lo que la extrañamos. La casa no es lo mismo sin ella”, afirmó la mujer, en Noticias Caracol”.