green

La mujer que solicitó la investigación por la desaparición por la menor de dos años de edad entregó nueva información sobre lo que ha sido la búsqueda.

En primer lugar recordó la llamada que recibió de Bucaramanga para alertarla sobre una niña muy parecida que estaba en una esquina de la ciudad siendo usada para pedir dinero.

Esa hipótesis tomó fuerza cuando apareció un video de una niña con características similares a las de Sara Sofía en la capital santandereana, pero que ella misma desestimó que fuera su sobrina.

Luego la Policía aseguró que ya había descartado que la menor estuviese en una ciudad diferente a Bogotá, pero las llamadas a Xiomara Galván no se detuvieron, contó en Canal Capital: “La última llamada que me hizo [un hombre] me dijo que eso era una banda muy grande y que el arriesgaba muchísimo“.

Y dio más detalles de esa conversación: “Decía que si se daban cuenta lo iban a matar. Me pidió 600.000 pesos para darme datos específicos”.

Xiomara Galván le contó al medio que no le consignó ese dinero y desde entonces ese supuesto informante no la ha vuelto a llamar.

La tía de Sara Sofía Galván no descarta que se trate de una persona que está buscando beneficiarse económicamente de la desaparición de la menor, pero no pierde la esperanza de encontrarla con vida.

Mamá de Sara Sofía y su novio dicen que la niña murió

Xiomara Galván también se refirió a las versiones que se conocieron este fin de semana, luego del testimonio que Carolina Galván, mama de la menor, entregó a la Fiscalía.

En esa declaración la mujer, hoy presa, aseguró que vio a su hija “botando espuma por la nariz” y fue allí cuando murió. Pero Xiomara cree que su hermana está siendo manipulada por su pareja sentimental, Nilson Díaz:

“La niña no se les murió porque se les ahogó. A la niña él [Nilson] tuvo que haberle hecho algo. ¿A quién más no le conviene que el cuerpo se encuentre”.

La familiar cree que este hombre está “diciendo mentiras y no fue al caño directamente donde la botó sino la dejó en otro lado”. Con ello se refiere a las coordenadas en el río Tunjuelo que entregó el padrastro de Sara Sofía a las autoridades para que buscaran su cuerpo allí.

Pero la tía confía que todo lo hacen para desviar la investigación, pues incluso la mamá dijo también en su testimonio que su pareja fabricó pruebas para engañar a la Fiscalía y desviar la investigación hacia otra hipótesis.

Ante tantas posibilidades Xiomara aclaró que sea cual sea la verdad le ha pedido a los investigadores que le entreguen pruebas contundentes sobre lo que pasó con su sobrina para “no quedar con esa incertidumbre”, y también les pidió a las autoridades que empleen personal capacitado en la búsqueda del río porque hasta ahora ha sido “muy superficial”.

Esta es su conversación con el noticiero: