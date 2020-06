Justo cuando el presidente del Senado, Lidio García, le dio la palabra a Sanguino, este pronunció la frase: “No, le hacemos un favor a Petro para que lo sabotee”, sin percatarse de que todos los senadores presentes lo escucharon.

García tomó la cosa con gracia y alertó a su colega del micrófono abierto diciéndole que tuviera cuidado con una “jugadita”, recordando el episodio de Ernesto Macías para sabotear a la oposición.

No obstante, Gustavo Petro reaccionó diferente y le pidió a Sanguino una explicación, porque, argumentó él, no es un “saboteador”.

“Todo lo que se deje acá con micrófono abierto hace parte de la sesión. Y aquí un senador dejó el micrófono abierto y dijo: ‘Para que no lo sabotee Petro’. Eso amerita no solo mi derecho a la réplica, sino saber de qué se trata, porque yo no soy un senador que venga aquí a sabotear”, reprochó el líder de la Colombia Humana.