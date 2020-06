green

La situación se presentó luego de un desacuerdo entre Castillo y el senador Carlos Fernando Motoa. En el momento tenía la palabra la congresista Aydeé Lizarazo, pero sus declaraciones se vieron interrumpidas por la conversación del presidente de la comisión Séptima, que estaba hablando por celular.

“Hermano, no joda, el mismo verguero. Este hijueputa de Motoa no no quiere dejar…”, se escucha que dice Castillo en su conversación.

Ahí varios senadores le hicieron caer en cuenta al presidente que tenía los demás estaban escuchando su conversación. No obstante, Motoa reprochó que no se trataba de cerrar el micrófono, sino de tener un poco de respeto.

“No, pero no es que cierre, es que el calificativo me parece inapropiado. Tratar de hijueputa a un senador de la comisión Séptima me parece equivocado“, dijo Motoa.

Castillo intentó negar el insultó, pero, luego de caer en cuenta que todos los presentes en la sesión virtual lo habían escuchado, se disculpó.

Insólito e inaceptable lo que pasa en la Comisión Séptima del Senado! Ante mis argumentos CONSTITUCIONALES y LEGALES, el presidente de la Comisión me responde con tremenda grosería. ¡Así no es, senador @fabiangcs! pic.twitter.com/Al3j1jv36c — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) June 2, 2020

Este no es más que otro de los múltiples episodios incómodos que han dejado las sesiones virtuales de los políticos, durante la cuarentena.

Ya varios funcionarios, como la jefe de prensa de la Secretaría de Cultura de Bogotá que llamó circo al Concejo de la ciudad o la secretaria de Cúcuta que salió desnuda en una reunión, han cometido varias embarradas, por no percatarse que sus cámaras o micrófonos están activados.