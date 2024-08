A las 8:00 a. m. del martes 13 de agosto, Sandra Ortiz se presentó en la Fiscalía General de la Nación en Bogotá para rendir interrogatorio en el marco del proceso judicial en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La exfuncionaria, señalada por Sneyder Pinilla de servir de “mensajera” para llevar 3.000 millones de pesos a Iván Name con el objetivo de que él apoyara las reformas de Gustavo Petro, llegó a la Fiscalía alterada y, entre lágrimas, culpó los medios de comunicación de las amenazas que ha recibido.

“Ssiento una profunda tristeza por lo que han hecho conmigo en este tiempo. Me han perseguido. Por todas las noticias de los últimos días, hoy mi vida está en peligro y la de mis dos hijas. Eso no se hace. Si tienen pruebas, vamos y las entregamos a la fiscal. No sigan haciéndole daño a mi familia. Mis hijas están en peligro. Mi vida está en peligro”, afirmó.

Luego de hablar con los medios, Ortiz entró a la Fiscalía para que la interrogarán. Sin embargo, esa diligencia no se pudo llevar a cabo, detalló Semana.

¿Qué le pasó a Sandra Ortiz?

La también excongresista le pidió a la fiscal del caso que le diera cinco minutos, guardó silencio y le confesó que se sentía mal. De acuerdo con la revista, Ortiz contó que está en tratamiento con un psicólogo y un psiquiatra, además de consumir medicamentos para los nervios.

Ortiz no pudo encontrar la calma para responder las preguntas y, ante esa situación, la fiscal tuvo que cancelar la audiencia. Por ahora, no se sabe para cuándo será reprogramada.

“Estoy pasmada y tomando medicamentos. Me tocó irme a urgencias a una clínica”, le contó la ex alta consejera a la revista.

La exsenadora contó que tiene información que apunta a que quieren atentar contra su vida y tiene miedo de lo que pueda pasar con sus hijas, pues el Gobierno no la respalda. “Estoy preocupada por mi seguridad. Estoy sola, le he pedido al Gobierno que me ayude, que le de seguridad a mis hijas y no han ayudado”, manifestó.

Hay que recordar que la exfuncionaria ha tenido complicados días en las últimas semanas. Además del escándalo de corrupción que la salpica, el pasado 8 de agosto, La FM aseguró que el esmeraldero Juan Sebastián Aguilar, asesinado en un exclusivo conjunto en Bogotá, sostuvo una relación sentimental con Sandra Ortiz, por lo que esa situación puede estar afectándola hasta el punto de requerir acompañamiento psicológico.

