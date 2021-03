En entrevista con Pulzo, en donde reiteró su intención de lanzarse a la Presidencia y enfrentar a Gustavo Petro en una consulta previa a las elecciones presidenciales en 2022, el senador habló de su recorrido político.

Roy Barreras, que ha estado varias veces en los partidos de gobierno, dijo que “no es malo cambiar” y por esa razón ha redireccionado su camino.

El congresista, que también habló de los motivos que lo separaron de Álvaro Uribe, sostuvo: “Yo no he cambiado tanto. He cambiado en la corriente liberal porque me obligaron las circunstancias”.