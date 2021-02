El exalcalde de Bucaramanga dio a conocer recientemente que entrará en la carrera por llegar a la Casa de Nariño. Pero eso sí, dijo que no entablará alianzas políticas y que se centrará en frenar la corrupción, “que es el cáncer de Colombia”, como se lo dijo a W Radio.

Hernández (76) descartó la posibilidad de presentarse en consultas organizadas por los bloques políticos que ya han comenzado a mostrar sus cartas.

“¿Qué pasa si me presento solo y no gano? Pues no pasa nada. Pero si gano, sí va a pasar mucho en beneficio de la administración pública para poder generar realmente una inclusión”, dijo.