Pese a que el exalcalde de Bucaramanga —que perdió las últimas elecciones presidenciales con Gustavo Petro— había aceptado su curul en el Senado como beneficio del Estatuto de Oposición, a poco menos de 3 meses de haber asumido el cargo presentó su renuncia.

(Vea también: Gustavo Bolívar dice que hay trata de mujeres en el Congreso: “Es una porquería”)

A sus 77 años, el ingeniero aseguró que no se sentía cómodo en el Congreso y dejó en el aire la posibilidad de ser candidato en las próximas elecciones regionales (programadas para octubre).

“Me retiro para ver si es posible que Santander me acepte como su candidato a la Alcaldía, a una de las alcaldías del departamento o a la Gobernación. Para no inhabilitarme, pues me toca renunciar”, dijo días antes de presentar su renuncia.