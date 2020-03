green

El reprochable hecho lo denunció una usuaria del transporte público masivo de Bogotá en La FM, que fue testigo del modus operandi de una peligrosa banda que obligaría a los pasajeros a colarse en esa estación para luego, descaradamente y bajo amenazas, cobrarles el pasaje.

Según el relato de la mujer, el hecho que presenció ocurrió este miércoles (4 de marzo) en la estación ubicada sobre la troncal de la Autopista Norte. Ella apreció cómo 2 sujetos se instalaron en la entrada de los torniquetes para no dejar que los pasajeros marcaran el pago con la tarjeta.

“Varios íbamos a pasar (los torniquetes), pero esos hombres utilizan una tarjeta de ellos. Mientras tienen el torniquete volteado, nos gritan ‘¡pase, pase!’, cuando uno los ve como ñeros, uno se asusta y pues pasa. Uno no entiende nada. Ya más adelante lo corren y lo asechan para pedirle lo del pasaje”, narró en la emisora.

Dice la usuaria que en ese momento también se percató cómo los delincuentes corrieron detrás la estudiante que se negó a darles dinero, y la amenazaron con un arma blanca.

“¿Qué quiere, pasar gratis? No señora, ¡deme lo de mi pasaje; si no, la chuzo!”, le dijeron los sujetos a la universitaria, que respondió: “Es que no me dejaron poner mi tarjeta y ahora me están cobrando el pasaje. Yo no tengo plata”, contó la testigo.

Aunque este caso conocido por la frecuencia radial solo fue denunciado en esa estación, no se descarta que también se presente en otras paradas del sistema de transporte.

De acuerdo con La FM, hasta el momento “ninguna autoridad se ha pronunciado sobre este lamentable episodio que entremezcla un robo y extorsión”.