Este jueves, el senador anunció que buscaba unirse a la Colombia Humana y vincular su carrera política a ese movimiento de cara a las elecciones de 2022. Tan solo unos minutos después, Gustavo Petro ya le había dado la bienvenida.

La noticia fue comentada por cientos de colombianos, algunos destacaron que el senador se decidiera a apoyar una posible y nueva candidatura de Petro y otros criticaron que esté cambiando de partido, como lo ha hecho en otras ocasiones del pasado.

Sin embargo, y como era de esperarse, algunos comentarios de personas que tienen más eco en las redes sociales no le cayeron en gracia a Benedetti. Uno de ellos fue justamente de Daniel Samper Ospina.

El primer comentario de Samper en Twitter fue: “Esa sí es prueba: con ustedes, el primer representante del uribe-santi-petrismo…”, pero el que le molestó a Benedetti fue uno donde dio que le daba risa el cambio de partido.

En tan solo unos minutos de publicado, el senador, que renunció en octubre a La U, criticó el trabajo de Samper como ‘youtuber’. Aquí, las dos publicaciones:

Usted se las tira de youtuber alternativo, donde de alternativo no tiene nada. Los únicos políticos que le gustan son los que están de moda o son famosos, usándolos como plataforma para maquillarse como "líder alternativo" y tener audiencia. ¡Solo vive de tendencias de los demás! https://t.co/D1cNnii2tD — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 20, 2020

Samper no contestó el comentario del senador, que renunció en octubre a La U; aunque según la W Radio, en realidad recurrió a una “juagada maestra” para hacerse expulsar de la colectividad, al igual que Roy Barreras.

Esto les conviene a los senadores porque, dice la emisora, esa diferencia entre renunciar y ser expulsados les permite mantener su curul y aspirar nuevamente al Congreso en las elecciones legislativas de 2022.

Benedetti no habló de esa versión, pero sí se declaró como “petrista” porque concuerda con varias de las ideas del senador de la oposición y, dijo en Semana, que no apoyó a Sergio Fajardo porque no entiende muy bien sus ideas.

Mientras tanto, a pocas horas de su ingreso al partido, el senador barranquillero ya se ha mostrado cercano a Colombia Humana. Incluso tuvo este viernes una reunión con Nicolás Petro, hijo del líder del movimiento y excandidato a la Gobernación del Atlántico.

Hoy me reuní con el Senador @AABenedetti y dialogamos sobre la importancia de la Región Caribe en las elecciones presidenciales del 2022. La Colombia Humana es pluralista y no excluye ni veta, a quienes están con La Paz, la inclusión social y la protección del medio ambiente. pic.twitter.com/TwYPeqvmB8 — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) November 20, 2020