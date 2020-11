green

En un corto video que difundió en su cuenta de Twitter, el congresista intentó explicar por qué decidió buscar aliarse a la oposición, luego de su comentada salida de La U.

Según él, “el centro no existe en ninguna teoría política”, pero sí el centro izquierda y el centro derecha.

“Lo que pasa es que aquí en Colombia a la gente le da pena decir que es de derecha o de izquierda, o por la polarización que hay dicen estar en el centro”, argumentó Benedetti.

Luego, dijo que a él le gusta ser de centro izquierda y, sin mencionar a Gustavo Petro, líder natural de ese movimiento”, aseguró que va “caminando” hacia allá porque es lo único que hay en esa orilla política.

Benedetti traza su camino a la Colombia Humana de Petro. pic.twitter.com/6F4kHmmnHC — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 19, 2020

En su anuncio, el Benedetti no dejó claro cuál será la estrategia política que implementará de cara a los comicios presidenciales y legislativos de 2022, y tampoco explicó si buscará mantenerse en el Congreso con ese movimiento o si buscará algún otro cargo de elección popular.

No obstante, más temprano en Blu Radio había planteado la posibilidad de aspirar por Colombia Humana al Congreso: “A mí no me molestaría y no es nuevo. Lo he venido expresando desde las últimas semanas”. Ahora deberá esperar si sus electores están de acuerdo.

Mientras tanto, en RCN Radio añadió:

"Lo único real es que @petrogustavo quiere que haya renta básica, ayudar a los microempresarios, luchar contra el cambio climático. Por eso lo apoyaré como candidato presidencial", dice @AABenedetti en @VocesRCN. — Juan Carlos Iragorri (@jciragorri) November 19, 2020

Minutos después del anuncio, Petro le contestó con un escueto mensaje, aceptando su ingreso al movimiento.

“Bienvenido Benedetti”, escribió en Twitter.

Por su parte, Nicolás Petro, integrante de la colectividad e hijo del excandidato presidencial, añadió: “Bienvenido Senador

@AABenedetti”.