En un video difundido por Noticias Caracol se puede ver que el hecho de inseguridad en Bogotá ocurrió el pasado martes 17 de noviembre, sobre las 10:24 de la noche.

Las cámaras de seguridad muestran cómo la camioneta estaba parqueada en la calle y cómo los dos criminales se acercaron por detrás, sin ser notados por la víctima. De un momento a otro, los ladrones aparecieron a cada lado del vehículo y sacaron sus armas para intimidar al conductor.

En las imágenes mostradas por el informativo se ve cómo, luego de un breve forcejeo, el conductor fue sacado de la camioneta. Él no tuvo otra opción que apartarse, mientras que los dos ladrones huían; uno conduciendo y otro a pie.

Llama la atención, justamente, que uno de los ladrones se fuera corriendo cuando tenía el vehículo a su disposición, pero en otra toma del asalto se ve al criminal, a toda velocidad, junto a la camioneta.

Camilo Torres, el asaltado, le contó a Noticias Caracol que ambos ladrones tenían armas de fuego y que la intención de ellos era tomarlo como rehén.

“Sin embargo, me opuse, logrando que ellos desistieran y me arrojaran del vehículo. Tan pronto me arrojaron del vehículo, ellos inician su fuga”, relató .