green

La protesta quedó registrada en video y allí se aprecia que una mujer, con megáfono en mano, se metió a la fuente de agua que adorna las instalaciones del grupo Semana, sobre la carrera 11 con calle 77A, en el norte de Bogotá.

En las imágenes también se observa que el agua fue pintada de rojo para, según la mujer, representar “la sangre” que se ha derramado en los 10 días que van de manifestaciones por el paro nacional.

“Nos están matando, nos están asesinando. Y nadie está haciendo nada. Mis pies están untados de nuestra sangre. ¿Cuánta más tendremos que perder?”, dice la manifestante.

La mujer advierte que esta vez el paro seguirá hasta que haya un cambio en el país, y anuncia que se quedarán en las calles con nuevos objetivos.

“Esta vez nos vamos a quedar en las calles hasta que (Iván) Duque renuncie, hasta que tengamos una construcción popular, hasta que Diego Molano (ministro de Defensa) por fin de vaya”, dijo.

Los manifestantes gritaron arengas contra el Gobierno y les rindieron un homenaje a las personas que han muerto en medio del paro, que, según la Defensoría del Pueblo, son 24 vidas ya.

El video de esta protesta se divulgó masivamente en redes sociales, y hasta el momento no se conoce de un pronunciamiento de un directivo de Semana o de la periodista Vicky Dávila, su directora.

Revista Semana, blanco de manifestantes inconformes con gobierno Duque

El medio de comunicación ya había sido blanco de los manifestantes durante la marcha del pasado 28 de abril, y Dávila fue una de las que rechazó estos actos luego de que un grupo de personas lanzara piedras y pintura contra las puertas de vidrio.

Para ese momento, la periodista se refirió al hecho, ya que también habían atacado las instalaciones del Canal RCN.

“Este ataque no es contra RCN, no es contra Semana, es contra la prensa de Colombia, y es fruto de ese odio que algunos políticos, incluso algunos colegas, han venido promoviendo, y Dios quiera que este odio no termine en alguna fatalidad contra algún periodista o trabajador del Canal RCN y Semana”, dijo.