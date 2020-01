green

La denominada ‘holandesa de las Farc’ escribió en su renuncia, de acuerdo con Semana, que seguirá disponible para sus ahora excompañeros de partido, pero solo en temas personales, pues les tiene “un sincero aprecio”.

No obstante, Nijmeijer, que en la vida civil pasó a llamarse Alexandra Nariño agrega que no puede seguir con sus labores partidistas dentro de la colectividad Farc, dirigida por Rodrigo Londoño (más conocido como ‘Timochenko’) porque no se siente sintonizada con el partido y prefiere no ser un obstáculo, dijo la revista.

La holandesa de nacimiento, radicada en Cali, agregó la publicación, no señala en su dimisión cuáles fueron las cosas que le disgustaron del partido; sin embargo, sí dice que esa colectividad “ha mutado” y ya no se siente cómoda con lo que se discute.

La exguerrillera llegó a ser una de las negociadoras de paz entre el extinto grupo armado y el gobierno de Juan Manuel Santos e hizo parte de la Comisión de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz, recuerda el medio.