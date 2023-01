Las acusaciones en redes sociales y los rumores de pasillo contra Víctor de Currea Lugo parece que tuvieron eco. De acuerdo con Caracol Radio, el embajador designado por Gustavo Petro para Emiratos Árabes Unidos decidió renunciar a su cargo, después de que varias mujeres que fueron sus alumnas universitarias aseguraran que fueron víctimas de acoso por parte de él.

(Vea también: “Necesitan diálogo”: ¿Gaviria por fin peló el cobre y se fue contra la reforma a la salud?)

El periodista y profesor se hará a un lado para responder por estos señalamientos, que hasta el momento no han pasado al plano penal ni administrativo, segun confirmó en la emisora. Además, interpondrá acciones juridicas contra las personas que lo han acusado.

“El eventual embajador en Emiratos Árabes Unidos decidió renunciar, después de lo que ha pasado en las últimas horas y de las múltiples denuncias o testimonios públicos de mujeres que han contado los episodios que sufrieron de acoso con él. El señor ha desistido”, fue lo que mencionó el periodista Jorge Espinosa, quien dio la noticia.

“He decidido voluntariamente que no voy a aceptar el cargo. Voy a declinar la invitación que me hizo el presidente Gustavo Petro. Yo no voy a ser una piedra en el zapato para el Gobierno de Petro. No quiero darle más dolores de cabeza, de los que él ya tiene. Es más no sé de dónde salió el nombramiento, pero agradezco el gesto”, dijo de Currea Lugo poco después en la emisora.

Lee También

Cuando se conocieron los señalamientos a principio de semana, el propio Víctor de Currea Lugo publicó en su sitio web la respuesta a esas acusaciones. Según el, en 2014 pidió que se que se hicieran las respectivas denuncias, las cuales al final no se hicieron. Además, aceptó que ha tenido novias jóvenes y que una pareja fue estudiante suya de un curso que él dictaba.

“Eso no me hace ni pederasta, ni violador, ni abusador. Una de ellas, con la que conviví fue mi alumna. Y en el curso que le dicté fue evaluada por otro profesor con autorización explícita del decano y con conocimiento de todos los estudiantes del curso, en una relación de la que hasta el rector estaba informado ¿Dónde está el abuso?”, indicó en su momento.