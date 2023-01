Este viernes se conoció que el presidente Gustavo Petro designó al académico y trabajador humanitario Víctor de Currea-Lugo como embajador en Emiratos Árabes Unidos. Aunque aún no es público el decreto que establecería su nombramiento en propiedad, De Currea-Lugo confirmó esta información por su cuenta de Twitter y también directamente a El Espectador.

Agradezco al presidente @petrogustavo y al canciller @AlvaroLeyva mi designación como embajador ante Emiratos Árabes Unidos, con concurrencia en Qatar, Bahréin, Yemen y Kuwait. Pondré todo mis conocimientos en Oriente Medio al servicio del gobierno del cambio. Fin del comunicado. — Víctor De CurreaLugo (@DeCurreaLugo) January 13, 2023

“Agradezco al presidente Gustavo Petro y al canciller Álvaro Leyva mi designación como embajador ante Emiratos Árabes Unidos, con concurrencia en Qatar, Bahréin, Yemen y Kuwait. Pondré todo mis conocimientos en Oriente Medio al servicio del gobierno del cambio. Fin del comunicado”, trinó el investigador.

A El Espectador, Víctor De Currea-Luego agregó que el Gobierno ya tiene el beneplácito de su nombramiento por parte de Emiratos Árabes. “Yo recibí una llamada directamente desde Palacio, en nombre del presidente Petro, ofreciéndome que lo acompañara en el Gobierno en esa responsabilidad. Yo acepté y ya tenemos en beneplácito por parte de Emiratos Árabes, entendiendo que también hay otros países en concurrencia. He trabajado en Oriente Medio como el país sabe, y lo que creo que unos de los criterios tomados por el presidente fue precisamente por mi conocimiento sobre el mundo árabe, el mundo musulmán y la complejidad que allí se mueve”, añadió.

Asimismo, el próximo embajador en propiedad manifestó cómo va a estar orientado su trabajo, teniendo en cuenta la relación actual que tiene Colombia y Emiratos Árabes. “Ya hay una creciente relación entre ambos países, en intercambio comercial, en apoyo a la paz. Emiratos, por ejemplo, hizo una donación importante a Colombia en tiempos de la pandemia, y la idea es continuar un poco con esa hoja de ruta, teniendo en cuenta lo que ya dijo el presidente Petro en materia de energías renovables, soberanía alimentaria, temas que comparten otros países”, dijo.

¿Quién es Víctor De Currea-Lugo?

Según su perfil profesional, Víctor De Currea-Luego es médico de la Universidad Nacional y cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca (España). Ha sido columnista en temas de paz y conflicto armado, y es una de las personas que más conoce las dinámicas y búsquedas de la guerrilla del Eln, una insurgencia que nació hace más de 60 años y con la que actualmente el Gobierno adelanta una mesa de negociación política para pactar la paz a través del diálogo.

Como lo mencionó él mismo, tiene experiencia sobre el mundo islámico, musulmán y en general el Medio Oriente. Ha sido profesor universitario en cursos nacionales e internacionales sobre Derecho Internacional Humanitario, estudios de Oriente Medio, estudios africanos, conflicto armado, y cooperación internacional.

Ha publicado varios libros, entre ellos: Historia de un fracaso: Diálogos Gobierno-ELN (2014-2019), Historias de guerra para tiempos de paz (2018), Y la sangre llegó al Nilo (2017), Palestina, al derecho (2017), El Estado Islámico (2016). No obstante, no tiene experiencia en el servicio diplomático, no ha cursado la carrera profesional de la Cancillería para este fin. Esta ha sido una de las grandes quejas sobre el Gobierno porque varios de los embajadores y cónsules nombrados no provienen de la carrera diplomática.

A pesar de esto, políticos celebraron el nombramiento de Víctor De Currea-Lugo. Por ejemplo, el presidente del Senado, Roy Barreras, al respecto dijo que era “gran investigador, gran académico y experto”. “Es constructor de paz desde nuestro colectivo Defendamos la Paz. Será un gran embajador. Sé que desde lejos seguirá aportando al proceso de paz con Eln en el que es experto y que todos queremos que tenga éxito”, añadió.