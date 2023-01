La confesión la hizo en una reunión con los representantes de los tenderos, a quienes les dio una buena noticia, pues dijo que ellos serán los que administren las cámaras de comercio en el país.

En su largo discurso, el presidente hizo mención a Nequi, una de las aplicaciones que más impacto ha tenido en los últimos años por la facilidad en la que los colombianos hacen transacciones, cuando no se cae.

Según dijo Gustavo Petro, él se quedó chapado a la antigua porque, hasta el momento, no sabe cómo hacer una transacción con el celular, así que todo le toca con dinero físico, que tampoco puede sacar del cajero.

En la charla con los tenderos dijo que “la economía actual usa esto (señalando el celular)”. Ahí fue hizo la confesión sobre la aplicación que se desligó de Bancolombia hace poco: “Yo, por ejemplo, no sé hacer una operación en Nequi porque me acostumbre a sacar la plata del cajero y hasta ahí llegué”.

La revelación del presidente sorprendió a los presentes, aunque él lo tomó con gracia y explicó que durante muchos años se le ha dificultado ir hasta al cajero por tener una carrera política.

“Como ya me metí de candidato, de presidente y no se qué, pues ya no puedo parar en ningún cajero. Entonces, sí me dicen haga las transacciones por Nequi, pero yo digo ¿cómo? Que hay que bajar la aplicación y (le dicen) que qué aburrido, pero no lo hago”, dijo en este evento. Así fue el momento.

Nequi: presidente Petro se puso de ejemplo para explicar un error

El presidente le dio mucha importancia al celular porque en los barrios es cada vez más común que los colombianos hagan transacciones de poco o mucho dinero por Nequi y otras aplicaciones similares.

El presidente dijo que él no podría hacer eso ni otros servicios que fácilmente se puede ejecutar por el celular, pero que los tenderos no se pueden quedar colgados en la tecnología.

“Hay que hacerlo (tener Nequi y demás). Todo es aquí (en el celular). Que pagar servicios y demás. El tendero puede ser el centro de este tipo de operaciones en un barrio”, dijo el primer mandatario sobre estos avances tecnológicos.

Él también enfatizó que las personas que tienen tiendas de barrio deben “saber de contabilidad, sumar y restar no son las únicas capacidades necesarias actualmente para esta labor“.