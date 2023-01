La Fiscalía le contestó al Gobierno Nacional que no podía levantar las órdenes de captura de los jefes paramilitares porque la ley no lo permite cuando se trata de grupos que no tienen estatus político y porque estos solo pueden ser tratados bajo un plan de sometimiento a la justicia.

Se trata de un listado de 8 capos del ‘Clan del Golfo’ y otros 8 de ‘Los Pachenca’, bandas criminales denominadas por la administración de Gustavo Petro como ‘Autodefensas Gaitanistas’ y ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’, respectivamente.

La solicitud del Gobierno tenía como objetivo que los cabecillas tuvieran ese beneficio de manera provisional para facilitar los acercamientos encaminados al plan de ‘paz total’.

Según el pedido, el Gobierno se amparó en normas que facultan ese tipo de medidas, pero la Fiscalía salió al paso asegurando legalmente y constitucionalmente no hay sustento jurídico para levantar esas órdenes de captura.

En consecuencia, el despacho de Francisco Barbosa ofreció como alternativa acudir a un juez para pedir la libertad de los paramilitares referidos, pues se aclaró que esto no es competencia de la Fiscalía.

Acá, el listado de los cabecillas de ambas bandas:

‘Clan del Golfo’

● Jobanis de Jesús Ávila, alias ‘Chiquito malo’

● José Gonzalo Sánchez, ‘Gonzalito’

● Alexander Celis Durango, ‘Bayron’

● Jorge Emilson Córdoba, ‘Negro Perea’

● José Miguel Demoya, ‘Chirimoya’

● Orozman Orlando Ostén

● Luis Armando Perez CATAÑEDA

● Alex Sierra Moncada

‘Los Pachenca’

● Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’

● Carmen Evelio Castillo, ‘Muñeca’

● José Luis Pérez Villanueva, ‘Cholo’

● Norberto Quiroga Poveda, ‘5-5’

● John Rafael Salazar Salcedo, ‘Flash’

● César Gustavo Becerra Gómez

● Éduar Castaño Morales

● Santiago Rafael Pertuz Caballero