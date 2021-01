green

Y es que en menos de cuatro meses, unas 20 mujeres denunciaron los crímenes a los que fueron sometidas por la banda, cuyos miembros se hacían pasar por taxistas para recoger mujeres en las noches.

Un video difundido por Noticias Caracol muestra que una mujer se subió a uno de los supuestos taxis en la avenida Primero de Mayo, en el sur de Bogotá, sobre las 9:00 de la noche.

“[El conductor] me dijo que no, que se estaba quedando sin ‘clutch’. [En ese momento], le dije ‘yo me bajo, yo cojo un taxi, no hay problema’. Él me decía que no, que esperara”.

De acuerdo con el informativo, la petición para que esperara tenía como fin hacer que dos cómplices, que iban en otro taxi, los alcanzaran y se subieran al vehículo.

“De un momento a otro, se subieron dos tipos. Uno me tapó los ojos, el otro me abrazó y me despojaron de mis pertenencias. Ellos me decían que me quedara callada, que no gritara, que no hiciera nada, porque o si no me dañaban la cara y comenzaron a tocarme mis partes íntimas”.

Mientras el abuso seguía, el taxi daba vueltas por un sector bancario de la capital, agregó el medio.

“Comenzaron a decirme que les diera las claves de las tarjetas. Si no, me dañaban la cara, me quemaban la cara“, contó la mujer, cuya identidad se mantuvo en secreto.

Agregó que uno de los criminales se bajó del taxi con las tarjetas a un cajero para robarla.

El abuso de ‘Los Pikachú’ seguía contra la víctima

Noticias Caracol cuenta que la abusada dio mal la clave de sus tarjetas. Esto enfureció a los delincuentes que recrudecieron el acoso.

“Después, empezaron a darme rondas por la zona y comenzaron a tocarme otra vez y el taxista me decía que me quería hacer la vuelta”.

Consumado el crimen, uno de los delincuentes se bajó con ella, abrazándola para no despertar sospechas.

“Cuando me bajaron, dijeron que no fuera decir nada porque ellos sabían dónde vivía y sabían todo de mi vida, dónde trabajaba y a qué hora salía”, concluyó la mujer.

¿Quiénes son ‘Los Pikachú’?

El pasado 21 de diciembre fue reportada la captura de esa banda criminal, vinculada a unos 20 casos de robo y abuso de mujeres.

Cuatro de los presuntos integrantes de ‘Los Pikachú’ fueron presentados ante un juez de control de garantías. Ellos son:

Luis Ernesto Torres Vásquez

Jhon Jaime Vásquez Vásquez

Wilmer Alexander Castiblanco Torres

Jefferson Eduardo López Rodríguez

En su momento, ninguno aceptó los cargos, pero el juez les dictó medida de aseguramiento

Testimonio de víctima de ‘Los Pikachu’