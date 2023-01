La muy anunciada reforma a la salud que presentará el Gobierno este año para discusión en el Congreso, y cuyo espíritu es acabar con las EPS, aún no despeja las dudas que ha desatado. Aunque su principal impulsora, la actual ministra de Salud, Carolina Corcho, ha intentado despejar los interrogantes, voces autorizadas le siguen exigiendo claridad.

El exministro de Salud y hoy ministro de Educación Alejandro Gaviria ha manifestado que, tan pronto sea radicado el proyecto en el Legislativo, él manifestará abiertamente su desacuerdo, lo que ha significado una de las expresiones más graves de fisuras en el Gobierno de Gustavo Petro.

Este sábado, el también exministro de Salud Fernando Ruiz, reconocido por haber capoteado con solvencia la crisis derivada de la pandemia por el coronavirus, también expresó sus reservas por la reforma a la salud que abandera la ministra Corcho.

“Me parece supremamente grave que no haya un texto avalado y que ese texto no haya tenido prácticamente ninguna discusión académica”, dijo Ruiz en Caracol Radio, y calificó la iniciativa como “la reforma social más importante que puede haber, porque cubre a 51 millones de colombianos”.

Para Ruiz, “tampoco hay la intención del Ministerio de Salud de plantear un texto. Eso es de una gravedad tremendamente inusitada y debe generar una tremenda desconfianza donde se está viendo la reforma simplemente como un objeto político, pero no como un elemento técnico”.

El exministro consideró en ese medio que “hay una cantidad de cosas que deben generar un debate muy grande, [pero] uno ve una movilidad muy grande del Gobierno para buscar apoyos para una reforma que nadie conoce: sacan un anuncio donde el presidente Petro consiguió respaldo del Organización Mundial de la Salud [OMS] para analizar la reforma, pero allí no se ve sino seguramente que el presidente le presentó la iniciativa al director de la OMS, pero ¿dónde está o cuál va a ser la evaluación que va a hacer…?”.

“La OMS, por definición, lo que hace es respaldar las iniciativas de los gobiernos porque es pagada por los propios gobiernos”, aclaró Ruiz en la frecuencia radial. “Pero la respuesta aquí debe ser frente a los colombianos y frente a los entes técnicos colombianos sobre cuáles son las condiciones y qué implicaciones va a tener esta reforma frente a la salud de la ciudadanía”.

Subrayó como “lo primero y más importante” que esta reforma se debe discutir en el Congreso, “y es el Congreso el que debe generar unas audiencias donde se discuta toda la información y todos los contenidos de la reforma”.

“Y es el Congreso; no es el Gobierno”, reiteró en Caracol Radio. “Porque el Gobierno presenta el proyecto, pero es el Congreso el que tiene la responsabilidad frente a la totalidad del país. Entonces, yo creo que hay una tremenda equivocación cuando vemos al Gobierno agenciando las convocatorias para discusión cuando el Gobierno claramente tiene un conflicto de interés porque tiene un interés político”.

No se sabe cuánto va a costar la reforma a la salud

Otra advertencia que hizo Ruiz sobre la reforma a la salud es que “ni sabemos siquiera cuánto va a costar”. “No tenemos idea de cuánto va a costar todo eso. Aquí, como todo lo que hace el Gobierno en salud, es hacer anuncios que después no están respaldados por la debida presupuestación: cuánto nos va a costar, y, en el tema de financiamiento del sistema, si el modelo que están proponiendo realmente va a tener la capacidad de asegurar el financiamiento de los servicios de los colombianos en salud”.

“Aquí lo que ha habido es claramente una identificación de ‘enemigos’”, agregó Ruiz en la emisora. “El Gobierno habla de que tiene un mandato, [pero] ese mandato realmente no existe porque los sistemas de salud son políticas de Estado, no son políticas de gobierno. No se cambian cada vez que un gobierno llega o cambia de tendencia”

Y puso como ejemplos los sistemas de salud alemán tiene más de cien años y el inglés que tiene cerca de 80 años. “Por lo tanto, lo que aquí debe haber es un debate profundo sobre los contenidos de esa reforma y las consecuencias que esa reforma va a tener”, concluyó.