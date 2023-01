El presidente Gustavo Petro ha expresado en varias ocasiones que es partidario de que se acaben las EPS. Dicho punto es uno de los más cuestionados de su proyecto de reforma a la salud. Según ha explicado, eliminar la intermediación financiera es un paso clave para avanzar en el mejoramiento del servicio.

(Lea también: Gobierno Petro tomó decisión sobre eliminación de servicios que prestan las EPS)

Las EPS no se resignan a desaparecer y han señalado que tienen un plan para evitar que las eliminen. De hecho, desde la sociedad civil se prepara un proyecto alterno a la reforma del Gobierno. La idea es plasmar en una iniciativa que será presentada al Congreso una opción diferente para darle un giro al sistema de salud colombiano.

Reforma a la salud en Colombia: preparan proyecto alterno

El movimiento Pacientes Colombia dio a conocer este miércoles que el próximo 17 de enero presentará el texto final de su propuesta de reforma a la salud. Según detallaron, defenderán un sistema de salud público-privado, tal como el que existe actualmente.

“Nunca nos permitieron participar […]. Nosotros intentamos por todos los medios, le pedimos a la ministra [de Salud, Carolina Corcho] que nos dejara conocer el texto. Ellos han hecho algunos diálogos, pero sin texto no puede haber diálogos”, explicó a Blu Radio Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

Lee También

En cuanto a las EPS, el proyecto se aleja de la propuesta de la ministra Corcho, en la que se plantea que sean redes prestadoras. Señalan que se requiere de una entidad que module y verifique los tratamientos de los pacientes.

“Estamos convencidos de que se requiere un modulador, alguien que regule, pues una de las funciones que tienen las EPS hoy en día es la modulación del sistema […]. El problema no es si acaban las EPS, si se tienen que acabar que se acaben, pero que nos digan cómo será el proceso, quien asumirá las funciones que tienen las entidades hoy y cómo es la transición”, indicó Silva.

De acuerdo con el borrador citado por la emisora, la contrarreforma tendrá 8 capítulos; entre ellos, uno de protección financiera, pues consideran que la ADRES logra que los dineros del sector no se desvíen, pero no están de acuerdo con la propuesta de poner 32 oficinas de la administradora de recursos porque la intermediación de los recursos no se eliminaría sino que se transformaría.

Además, tendrá una política de talento humano para remunerar a los equipos médicos y una de infraestructura que tiene que estar liderada por el Gobierno. También tendrá un capítulo dedicado a una política de ciencia, tecnología y farmacéutica, y una de participación ciudadana para debatir en los proyectos.