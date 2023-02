En las últimas horas se viralizó un video en redes sociales que mostró parte del discurso que dio la directora de la institución Educativa Misael Pastrana Borrero, ubicada en el municipio de Rivera, Huila, frente a algunos de los padres de familia de los estudiantes.

En él, la rectora hizo una serie de advertencias a los acudientes ya que, según ella, las normas del colegio iban a cambiar a partir de ese momento.

“Queda totalmente prohibido la pérdida del año, el amorío entre estudiantes, el noviazgo… todo se debe por esos celulares. Padres de familia, queda totalmente prohibido a partir de mañana traer algún tipo de dispositivo tecnológico”, indicó inicialmente la directora del colegio.

Entre las exigencias que hizo la rectora también mencionó la prohibición de ‘piercings’, gorras, cabellos pintados y largos. Sin embargo, hizo especial énfasis en las relaciones amorosas que podrían presentarse entre alumnos.

"¡Si no les gusta, busquen otro colegio!" Prohíben celulares, piercings, cabellos teñidos o largos y noviazgos en colegio Misael Pastrana de Rivera, Huila; anuncio de rectora Olga Narváez.

-¿Qué opinan? pic.twitter.com/vX3J01Lj4F — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) February 1, 2023

Al escuchar el discurso, los padres de familia aplaudieron las decisiones y se mostraron de acuerdo con todo lo mencionado por la mujer.

“La libre personalidad es que yo sea una persona de bien y no una persona con esos cabellos verde, morado, rojo o verde… el estudiante que no acepte, simplemente no le sirve a la institución. Si su hijo no se quiso cortar el pelo, a la institución no le sirve, lléveselo para otra. Acá vamos a poner disciplina y orden, agregó Narváez.

Las palabras de la rectora provocaron una controversia en redes sociales y este miércoles la propia directora explicó sus razones de por qué tomó esas decisiones en el colegio.