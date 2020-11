Capturas de video Noticias Caracol y Cali Ok Noticias

green

Fue el general Manuel Vásquez, comandante de Policía en Cali, el que confirmó la recaptura del presunto asesino de la estudiante Natalia Cortés Tenorio, y dijo que este hombre “no registra antecedentes” que lo comprometan con los delitos por los que es investigado: homicidio agravado, hurto y porte ilegal de armas.

El oficial explicó, según declaraciones que recogió Cali Ok Noticias, que la Policía tuvo que solicitar una orden de captura ya que la detención del hombre, el día de los hechos, no se alcanzó a configurar como un acto en flagrancia.

Noticias Caracol dijo que el señalado asesino fue presentado ante un juez de garantías 34 horas después de su detención, y que la Fiscalía contaba con el material probatorio suficiente para pedir que se legalizara la captura.

Pero en la diligencia surgió un problema con la videollamada ya que el juez, según el noticiero, “no pudo establecer a tiempo la conexión” y dos horas después se cumplió el vencimiento de términos de 36 horas, que es el lapso que establece la ley para ese procedimiento.

“[…] el juez se demoró 2 (horas) en establecer la videollamada, lo cual hizo que el tiempo se cumpliera”, aseguró ese medio.

Asesinato de Natalia Cortés en medio de atraco en Cali

En cuanto a la muerte de Natalia Cortés, El País informó que ocurrió sobre las 6:00 de la mañana en una calle del barrio Los Lagos, en el oriente de la ciudad, y que la joven iba en compañía de su madre cuando fue atacada.

“Natalia iba con su madre a coger el bus para ir a trabajar. Unos metros antes de llegar, un tipo se le acerca por detrás, le agarra el maletín y le dice: ‘pásame todo lo que tengas ahí’”, contó, a ese medio, una familiar.

La mujer dijo que al parecer en el forcejeo, y por no dejarse robar su maletín, la joven sufrió un impacto de bala en la cabeza, y que falleció horas después en una clínica.

“Cuando el ladrón le disparó a Natalia se fue del lugar, me imagino yo, que por el susto no se llevó nada, pero sí fue en un intento de hurto porque ella no tenía problemas con nadie”, puntualizó la familiar, citada por el diario caleño.

Amigos y allegados de la joven piden que esta vez el señalado agresor no quede libre, y por eso claman justicia para que la muerte de esta nueva víctima de la inseguridad no quede impune.

Este es el momento de la recaptura del hombre acusado de asesinar a la joven, egresada del Sena en producción audiovisual.