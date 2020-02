El funcionario hizo la aclaración cuando fue consultado en Blu Radio sobre qué podrán hacer todos los repartidores que usan su moto para trabajar.

Dijo que dentro de las excepciones aparecen “los vehículos que son necesarios para el funcionamiento adecuado de la ciudadanía”, y mencionó a los motorizados que prestan un servicio formal de mensajería.

Estupiñán agregó en la frecuencia radial que “si las motos de los domiciliarios están asignadas a una empresa formal que presta servicios de mensajería, sí [pueden salir]. ¡Si no, no!”.

Para los integrantes de la mesa de ‘Mañanas Blu’ la respuesta del secretario fue ambigua, por lo que su director, Néstor Morales, entró a aclarar.

“¡La respuesta es no! Porque en el caso del señor de Rappi o del señor que lleva la pizza en el barrio, la moto es de él. [Ese domiciliario] no es empleado y la empresa no está asignada como una empresa de mensajería”, destacó el periodista.